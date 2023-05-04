التأمينات: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على التسجيل بنظام التأمينات وصرف المعاشات.

جاء ذلك خلال رد العناية بالعملاء على استفسار مغردة تسأل حول إمكانية استخراج وثيقة العمل الحر “متسوقة عقارية”، مع العلم بأنها موظفة قطاع خاص، ومسجلة في التأمينات.

وقالت الخدمة إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية في حال وجود علاقة عمل.

وثيقة العمل الحر

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور.