رقم مميز لمباراة الشباب والفتح التأمينات: وثيقة العمل الحر لا تؤثر على صرف المعاشات أمريكي يخنق مشردًا حتى الموت بقطار نيويورك سلمان الفرج يغيب عن الهلال بنهائي آسيا للمرة الأولى مدير الطب الوقائي: لقاحات كورونا آمنة ولا تسبب ضعف المناعة حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية غدًا أوكرانيا تسقط 18 مسيرة وفاغنر يؤكد بدء الهجوم المضاد لكييف التشكيل المثالي للجولة الـ25 من دوري روشن برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على التسجيل بنظام التأمينات وصرف المعاشات.
جاء ذلك خلال رد العناية بالعملاء على استفسار مغردة تسأل حول إمكانية استخراج وثيقة العمل الحر “متسوقة عقارية”، مع العلم بأنها موظفة قطاع خاص، ومسجلة في التأمينات.
وقالت الخدمة إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية في حال وجود علاقة عمل.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور.