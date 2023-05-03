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التأمينات: وقف صرف ساند إذا تجاوز المستفيد 60 يوماً خارج البلاد

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
التأمينات: وقف صرف ساند إذا تجاوز المستفيد 60 يوماً خارج البلاد
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأربعاء، المدة التي إذا تجاوزها المواطن خارج المملكة تتسبب في إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”.

وقالت التأمينات، في حساب العناية بالعملاء عبر “تويتر”، ردا على سؤال لأحد المواطنين، إنه “يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة مدة 60 يوماً متصلة أو متقطعة”.

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شروط استحقاق دعم ساند

من جهتها، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط استحقاق المستفيد لدعم ساند.

1 – الإفلاس.

2 – إنهاء النشاط.

3 – فصل بموجب المادة “77”.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

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