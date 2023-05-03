السفير السعودي بإسبانيا ينفي تعرضه للسرقة في مدريد صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور التأمينات: وقف صرف ساند إذا تجاوز المستفيد 60 يوماً خارج البلاد أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية الكامل عبر جدارات مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى جدة قادمة من السودان ترامب يطرد صحفيًا من طائرته الخاصة بسبب سؤال البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأربعاء، المدة التي إذا تجاوزها المواطن خارج المملكة تتسبب في إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”.
وقالت التأمينات، في حساب العناية بالعملاء عبر “تويتر”، ردا على سؤال لأحد المواطنين، إنه “يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة مدة 60 يوماً متصلة أو متقطعة”.
من جهتها، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط استحقاق المستفيد لدعم ساند.