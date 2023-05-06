التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أعلنت وزارة التجارة، أنها أصدرت 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الرخص المصدرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أبريل (4 أشهر)، بلغ 17 رخصة لتصدير الحديد.
وأفادت الوزارة أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة، وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، وفق ما نقلته.
وبينت أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على الرخص.