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بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة

التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، أنها أصدرت 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة.

رخص الحديد المصدرة

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الرخص المصدرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أبريل (4 أشهر)، بلغ 17 رخصة لتصدير الحديد.

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إصدار التراخيص

وأفادت الوزارة أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة، وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، وفق ما نقلته.

وبينت أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على الرخص.

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