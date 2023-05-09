التجارة: احذروا سرقة حساباتكم البنكية عبر مواقع مختصة بالبلاغات

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وجهت وزارة التجارة، تحذيرًا من وجود مواقع إلكترونية تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات التجارية، بهدف سرقة بيانات الحسابات والبطاقات البنكية وغيرها، مشيرة إلى أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق الرقم الموحد 1900.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها رصدت أسلوباً جديداً للنصب والاحتيال، من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات التجارية، مؤكدة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية.
ونبهت الوزارة إلى أنها لا تشترط إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري، تحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.
وحذرت المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث، تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة، مفيدة بأن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد «1900»، وتطبيق «بلاغ تجاري»، الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app.