التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا 44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023 تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر الصين تعتقل رجلًا استخدم ChatGPT لكتابة المقالات طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان ضبط 27 مواطنًا استخدموا الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس فايز المالكي ينتقد المشاهير : شبعنا.. شبابنا راحوا بسبب المخدرات
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory”موديل 2023، لوجود خلل فني قد يؤدي لوقوع حوادث.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لخلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة، ما قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa.
كما طالبت بالتوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام التعويض المناسب لحين توفر الإصلاحات اللازمة.