Icon

التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا Icon 44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023 Icon تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر Icon الصين تعتقل رجلًا استخدم ChatGPT لكتابة المقالات  Icon طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان Icon ضبط 27 مواطنًا استخدموا الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية Icon القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة Icon طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج Icon السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس Icon فايز المالكي ينتقد المشاهير : شبعنا.. شبابنا راحوا بسبب المخدرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لوجود خلل فني في دعامة عمود التوجيه قد يؤدي لوقوع حوادث

التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory”موديل 2023، لوجود خلل فني قد يؤدي لوقوع حوادث.

خلل قوي

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لخلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة، ما قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

قد يهمّك أيضاً
لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco

وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa.

قد يهمّك أيضاً
معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر

الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر

كما طالبت بالتوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام التعويض المناسب لحين توفر الإصلاحات اللازمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم