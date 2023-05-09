التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory”موديل 2023، لوجود خلل فني قد يؤدي لوقوع حوادث.

خلل قوي

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لخلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة، ما قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa.

كما طالبت بالتوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام التعويض المناسب لحين توفر الإصلاحات اللازمة.