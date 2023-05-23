عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار التجارة تحذر مستخدمي كيا Carnival من خلل فني خطير بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق روسيا: تزويد أوكرانيا بالأسلحة المدمرة يقرب الحرب النووية وزير الطاقة القطري يحذر: القادم أسوأ لأوروبا ضبط مواطن لترويجه الحشيش بالحدود الشمالية 34 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي عفوية خالد عبدالرحمن بعد انقطاع البث مع فايز المالكي دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 498 مركبة كيا “Carnival” موديل 2021- 2023، لوجود خلل فني بها، خشية وقوع حوادث وإصابات.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لاحتمالية انغلاق أبواب السحب الجانبية الكهربائية على الركاب لعدم عمل ميزة الرجوع التلقائي للأبواب، مما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.