التجارة تحذر مستخدمي كيا Carnival من خلل فني خطير

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 498 مركبة كيا “Carnival” موديل 2021- 2023، لوجود خلل فني بها، خشية وقوع حوادث وإصابات.

انغلاق أبواب السحب

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لاحتمالية انغلاق أبواب السحب الجانبية الكهربائية على الركاب لعدم عمل ميزة الرجوع التلقائي للأبواب، مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، كما طالبت بالتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.