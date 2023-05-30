التجارة تستدعي 14 ألف جهاز إنذار حرائق لخطر داهم

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 14019 جهاز إنذار الحرائق (SIMPLEX، AUTOCALL) من طرازات (Xenon- LED) لعام 2021.
جاء ذلك لاحتمالية فشل الأجهزة في التنبيه بصريًا أو صوتيًا أثناء ظروف الإنذار ونشوب حريق، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة وتلف في الممتلكات.
وتدعو التجارة المستخدمين للتواصل مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (AUTOCALL) على الرقم (920003588)، والشركة السعودية الإلكترونية للتجارة على الرقم (0112063377)، وشركة المعدات والخدمات الفنية على الرقم (0114505040)، وشركة المتبولي للصوت والاتصالات على الرقم (0122239735)، وذلك للفحص واستبدال الأجهزة المشمولة مجانًا.