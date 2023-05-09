التجارة: لا يحق للمحلات التجارية رفض استرجاع السلع

أكدت وزارة التجارة أن المحلات التجارية لا يحق لها رفض استرجاع أو استبدال السلع حال كان الدفع عن طريق “البطاقة الائتمانية”.

رفع بلاغ عن المخالفات

وطالبت وزارة التجارة،عبر حسابها في “تويتر”، برفع بلاغ عبر رقم “1900” حال مُخالفة المحلات التجارية هذا الأمر.

التعامل ببطاقات الائتمان

وأضافت التجارة، أنه لا يحق للمحلات رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه لا يحق للمحلات رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.