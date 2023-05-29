Icon

وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير Icon إضافة خدمة الشحن Upper Gulf Express لميناء الملك عبد العزيز Icon التجسس بين الزوجين يقضي على السعادة والطمأنينة: لك الظاهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سلامة الصدر وإحسان الظن تمنحك راحة البال والسكينة

التجسس بين الزوجين يقضي على السعادة والطمأنينة: لك الظاهر

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
التجسس بين الزوجين يقضي على السعادة والطمأنينة: لك الظاهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة تجسس الزوج على زوجته، أو العكس تجسس الزوجة على زوجها.

الضغط النفسي

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن التجسس على الآخرين (زوجة – زوج)، يتسبب في الضغط النفسي ويفقدك الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب”.

قد يهمّك أيضاً
دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية

دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية

بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد

بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد

لك الظاهر

وأضاف د. السلمان “لك الظاهر وما أخفاه الإنسان دعه له أو عليه وأنت طالب بحقوقك وقم بواجباتك.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

إحسان الظن

وختم د. عبدالله السلمان بقوله “سلامة الصدر وإحسان الظن تمنحك راحة البال والسكينة”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة