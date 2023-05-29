التجسس بين الزوجين يقضي على السعادة والطمأنينة: لك الظاهر

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة تجسس الزوج على زوجته، أو العكس تجسس الزوجة على زوجها.

الضغط النفسي

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن التجسس على الآخرين (زوجة – زوج)، يتسبب في الضغط النفسي ويفقدك الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب”.

لك الظاهر

وأضاف د. السلمان “لك الظاهر وما أخفاه الإنسان دعه له أو عليه وأنت طالب بحقوقك وقم بواجباتك.

إحسان الظن

وختم د. عبدالله السلمان بقوله “سلامة الصدر وإحسان الظن تمنحك راحة البال والسكينة”.