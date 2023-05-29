التجسس بين الزوجين يقضي على السعادة والطمأنينة: لك الظاهر

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حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة تجسس الزوج على زوجته، أو العكس تجسس الزوجة على زوجها.
وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن التجسس على الآخرين (زوجة – زوج)، يتسبب في الضغط النفسي ويفقدك الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب”.
وأضاف د. السلمان “لك الظاهر وما أخفاه الإنسان دعه له أو عليه وأنت طالب بحقوقك وقم بواجباتك.
وختم د. عبدالله السلمان بقوله “سلامة الصدر وإحسان الظن تمنحك راحة البال والسكينة”.