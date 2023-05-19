التحديث الجديد في تويتر يتيح إمكانية الدردشة الصوتية

تسعى منصة تويتر إلى إضافة تحديث جديد تميزها وتجذب إليها جمهورًا أكبر وذلك في إطار المنافسة مع التطبيقات الأخرى، ومن هنا أعلنت الشركة أنها تطور خاصية الدردشة الصوتية.

وبدأ تويتر في تطبيق التحديث الجديد، المتضمن إمكانية إرسال رسائل صوتية عبر المحادثات الخاصة بين المستخدمين، فيما ينتظر إتباعه بباقي التحديثات، حيث أعلن مالك المنصة، إيلون ماسك، في 10 مايو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تحديثات جديدة قادمة.

الدردشة الصوتية والمرئية

وغرد ماسك قائلًا: قريبًا ستكون الدردشة الصوتية والمرئية متاحة بين المستخدمين على تويتر، وستمكن الجمهور من التحدث صوتيًا مع بعضهم في أي مكان حول العالم، وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على التحديث الجديد المتاح عبر تويتر، مبدين إعجابهم بالتحديث.

ومن المتوقع بعد إتاحة الدردشة الصوتية في المحادثات الخاصة على تويتر، أن يتبعها إتاحة الدردشة المرئية في وقت قريب، حيث أعلن ماسك أيضًا من خلال أحد تعليقاته، مساء أمس، أن المحادثات عن طريق الفيديو، ستكون متاحة قريبًا على المنصة، ومع ذلك، فهو لم يوضح التوقيت الدقيق لبدء التحديث.

Voice & video chat coming soon — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

تحميل مقاطع فيديو طويلة

وفي الوقت نفسه، أطلقت المنصة تحديثًا آخر يمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو طويلة تصل مدتها حتى الساعتين بمساحة تصل حتى 8 جيجابايت، لكن لا يتاح هذا التحديث للجميع، إذ يقتصر فقط على مشتركي Twitter Blue المدفوع.