إحصائية مميزة لـ الفيحاء بعد التقدم بالنتيجة ديما مروحي ابنة الشرقية الثانية عالميًا في آيسف 2023 التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل حملة وطن بلا مخدرات تفعيل أدوار الطلاب في التوعية وطن بلا مخدرات حملة توعوية مشتركة بين التعليم والإعلام نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت الصحة العالمية تدعو للاستعداد : الوباء القادم سيحدث قريبًا أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والطائف والباحة الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين تيم سكوت يترشح رسميًا ليكون أول رئيس جمهوري أسود
أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لتطبيق واتساب، عن التحديث الجديد الذي طال انتظاره، وهو إمكانية تعديل الرسائل بين المستخدمين، وذلك في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة.
أشار مارك زوكربيرغ، في منشور على فيسبوك، إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن تعديل الرسالة من خلال الخطوات التالية:
وتابع زوكربيرغ في منشوره: يسعدنا أنك ستتمتع الآن بقدر أكبر من التحكم في محادثاتك، مثل تصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة المزيد من السياق إلى الرسالة، لهذا، في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة سيمكنك تعديل الرسائل.
وحتى الآن، كان على المستخدمين إما حذف رسالة تمامًا أو إرسال تصحيح في رسالة منفصلة، وفي المقابل، كانت التطبيقات الأخرى المنافسة مثل Telegram وSignal لديهم هذه الخاصية، وحتى آبل مع نظام التشغيل iOS 16 قدمت أيضًا القدرة على تحرير وإلغاء إرسال الرسائل المرسلة عبر iMessage، بحسب موقع techcrunch التقني.