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بحد زمني مدته 15 دقيقة

التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل 

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لتطبيق واتساب، عن التحديث الجديد الذي طال انتظاره، وهو إمكانية تعديل الرسائل بين المستخدمين، وذلك في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة.

استخدام تحديث واتساب الجديد

أشار مارك زوكربيرغ، في منشور على فيسبوك، إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن تعديل الرسالة من خلال الخطوات التالية:

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  • الضغط مع الاستمرار على الرسالة.
  • النقر فوق خيار التعديل لتعديل الرسالة.
  • ستحتوي الرسائل التي تم تحريرها على علامة Edit بجوار الطابع الزمني لتمييز التغيير.
  • ومع ذلك، لن يحتفظ التطبيق بأي سجل تصحيح، حيث لن يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية الإصدارات السابقة من الرسائل المعدلة.

التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل 

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قدر أكبر من التحكم

وتابع زوكربيرغ في منشوره: يسعدنا أنك ستتمتع الآن بقدر أكبر من التحكم في محادثاتك، مثل تصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة المزيد من السياق إلى الرسالة، لهذا، في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة سيمكنك تعديل الرسائل.

وحتى الآن، كان على المستخدمين إما حذف رسالة تمامًا أو إرسال تصحيح في رسالة منفصلة، وفي المقابل، كانت التطبيقات الأخرى المنافسة مثل Telegram وSignal لديهم هذه الخاصية، وحتى آبل مع نظام التشغيل iOS 16 قدمت أيضًا القدرة على تحرير وإلغاء إرسال الرسائل المرسلة عبر iMessage، بحسب موقع techcrunch التقني.

التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل 

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