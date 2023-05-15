التحذير من الرشوة موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 / 10 / 1444 هـ للتحذير من جريمة الرشوة.

وتضمن التعميم أن تكون الخطبة وفق المحاور التالية

أولًا: بيان تحريم الشرع لجريمة الرشوة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة.

ثانيًا: بيان خطر الرشوة، وضررها على الفرد والمجتمع.

ثالثًا: وجوب الإبلاغ عن الراشين والمرتشين.

رابعًا: التذكير بخطورة أكل المال الحرام، فعن كعب بن عجرة ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به).