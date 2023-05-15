Icon

لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة Icon تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي Icon الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال Icon عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لبيان مخاطرها على الفرد والمجتمع

التحذير من الرشوة موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
التحذير من الرشوة موضوع خطبة الجمعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 / 10 / 1444 هـ للتحذير من جريمة الرشوة.

موضوع خطبة الجمعة

وتضمن التعميم أن تكون الخطبة وفق المحاور التالية

أولًا: بيان تحريم الشرع لجريمة الرشوة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: ساهموا في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

خطيب المسجد الحرام: ساهموا في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

أسماك ضارية تمزق أرجل 8 سائحين بالبرازيل

أسماك ضارية تمزق أرجل 8 سائحين بالبرازيل

ثانيًا: بيان خطر الرشوة، وضررها على الفرد والمجتمع.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق طريق محمد بن سلمان في الخرج بشكل مؤقت

إغلاق طريق محمد بن سلمان في الخرج بشكل مؤقت

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم

ثالثًا: وجوب الإبلاغ عن الراشين والمرتشين.

رابعًا: التذكير بخطورة أكل المال الحرام، فعن كعب بن عجرة ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
السعودية اليوم

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

السعودية اليوم
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة...

السعودية اليوم
ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم
السعودية اليوم

ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين...

السعودية اليوم
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
السعودية اليوم

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد...

السعودية اليوم
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
السعودية اليوم

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود...

السعودية اليوم
سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا
العالم

سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

العالم
شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
صحة وطب‎

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية...

صحة وطب‎