التحذير من الرشوة موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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وتضمن التعميم أن تكون الخطبة وفق المحاور التالية
أولًا: بيان تحريم الشرع لجريمة الرشوة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة.
ثانيًا: بيان خطر الرشوة، وضررها على الفرد والمجتمع.
ثالثًا: وجوب الإبلاغ عن الراشين والمرتشين.
رابعًا: التذكير بخطورة أكل المال الحرام، فعن كعب بن عجرة ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به).