التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- حاصل على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات الإدارية.

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- مسجل في (طاقات).

6- معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا