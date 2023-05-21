Icon

وظائف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon ارتفاع خسائر “إعمار” 3% إلى 171 مليون ريال Icon وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية  Icon 26 مليون ريال أرباح “تو بي” في الربع الأول Icon مغادرة أولى رحلات حجاج ماليزيا وبنجلاديش ضمن مبادرة طريق مكة Icon خلل يتسبب في تأخير رحلة السعودية وتغيير الطائرة Icon المنتخب السعودي يعود لأرض الوطن بـ 27 جائزة في آيسف 2023 Icon مهمة إلى الفضاء تصعد بمكانة المملكة وتحقق طموحاتها Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- حاصل على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات الإدارية.
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- مسجل في (طاقات).
6- معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

ولي عهد الكويت: التفاهمات السعودية الإيرانية ستنعكس إيجابًا على المنطقة

ولي عهد الكويت: التفاهمات السعودية الإيرانية ستنعكس إيجابًا على المنطقة

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

قد يهمّك أيضاً
السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نزوح غير مسبوق بالسودان
العالم

نزوح غير مسبوق بالسودان

العالم
مهربو القات في جازان بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مهربو القات في جازان بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيع ساعة سويسرية بأكثر من مليوني دولار
غرائب

بيع ساعة سويسرية بأكثر من مليوني دولار

غرائب
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لربط وتكامل الفوترة الإلكترونية
حصاد اليوم

تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لربط وتكامل...

حصاد اليوم
شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر
السعودية اليوم

شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين...

السعودية اليوم
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
السوق

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السوق
الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا
الرياضة

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا

الرياضة