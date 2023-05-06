التسجيل المبكر يُسهل مهمة الهلال

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني التي ستنطلق، بعد قليل، أملًا في مواصلة تألق الزعيم وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال يُلاقي أوراوا

ويلعب أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

جاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

تعليق فايز السبيعي

وعلق فايز السبيعي على المباراة، قائلًا: “اختيارات رامون دياز منطقية، لكن السؤال الأهم ماهي الطريقة التي سينتهجها في مواجهة اليوم، حسابات المباراة اليوم معقدة، لكن الأهم أن يسجل الزعيم ويسيطر في وسط الملعب”.

وواصل السبيعي حديثه عن مباراة اليوم عبر قنوات SSC، قائلًا: “الأزرق عليه أن يسهل المباراة عليه بالتسجيل، وأوراوا لم يكن يشكل أي خطورة في المواجهة الأولى”.