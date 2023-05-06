التسجيل المبكر يُسهل مهمة الهلال

الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس
تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني التي ستنطلق، بعد قليل، أملًا في مواصلة تألق الزعيم وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.
ويلعب أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
جاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.
وعلق فايز السبيعي على المباراة، قائلًا: “اختيارات رامون دياز منطقية، لكن السؤال الأهم ماهي الطريقة التي سينتهجها في مواجهة اليوم، حسابات المباراة اليوم معقدة، لكن الأهم أن يسجل الزعيم ويسيطر في وسط الملعب”.
وواصل السبيعي حديثه عن مباراة اليوم عبر قنوات SSC، قائلًا: “الأزرق عليه أن يسهل المباراة عليه بالتسجيل، وأوراوا لم يكن يشكل أي خطورة في المواجهة الأولى”.