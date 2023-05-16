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في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

التشكيل الرسمي لديربي الغضب بين الإنتر وميلان

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
التشكيل الرسمي لديربي الغضب بين الإنتر وميلان
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان الإيطاليان، سيموني إنزاجي وستيفانو بيولي تشكيلة فريقي الإنتر وميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وجاء تشكيل فريق الإنتر مكونًا من: “أونانا، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو مارتينيز”.

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وجاء تشكيل ميلان مكونًا من: “ماينان، كالابريا، تاو، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، كرونيتش، مسيسياس، دياز، لياو، جيرو”.

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موعد مباراة الإنتر وميلان

وتنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب “جيوزيبي مياتزا” معقل الإنتر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, MATCH FOOTBALL 1 , MAX SPORTS 3 HD, VTM 2HD, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

تشكيل الإنتر لمواجهة ميلان

وكان لقاء الذهاب أُقيم مساء الأربعاء الماضي، وانتهى بفوز الإنتر على ميلان بثنائية دون رد، حيث سجل البوسني إدين دجيكو الهدف الأول لـ إنتر في الدقيقة السابعة وسط خطأ دفاعي من لاعبي الروسونيري.

وعاد إنتر ميلان بعدها ليضيف الهدف الثاني عبر النجم الأرميني هنريك ميختاريان في الدقيقة الـ11 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا آخر من لاعبي الروسونيري.

وأصبح فريق الإنتر أول فريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين خلال أول 11 دقيقة من الشوط الأول خارج أرضه.

وفي الشوط الثاني، حاول الروسونيري العودة وتقليص الفارق بالهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي لقاء الذهاب بفوز الإنتر بنتيجة 2/ 0.

تشكيل ميلان لمواجهة الإنتر

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