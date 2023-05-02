التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي

كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا والإنجليزي فرانك لامبارد تشكيلة مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

آرسنال ضد تشيلسي

وجاء تشكيل آرسنال صاحب الأرض مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، بن وايت، كيور، جابرييل، زينتشينكو، جورجينيو، تشاكا، أوديجارد، ساكا، تروسارد، جابرييل جيسوس”.

أما تشكيل تشيلسي الضيف فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، أزبيليكويتا، فوفانا، تياجو سيلفا، تشيلويل، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، مادويكي، أوباميانج، ستيرلينج”.

وتنطلق مباراة آرسنال ضد تشيلسي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, SKY SPORTS MAIN EVENT UK, SUPER SPORT MAXIMO 1 , BEIN SPORTS CONNECT, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

ترتيب الفريقين