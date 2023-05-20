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ضمن منافسات الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد ريال سوسيداد

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد ريال سوسيداد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يأمل الفريق الكتالوني لمواصلة التألق رغم حسمه اللقب رسميًا.

برشلونة ضد ريال سوسيداد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال سوسيداد، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع بـ62 نقطة.

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برشلونة ضد ريال سوسيداد
موعد المباراة – المصدر @FCBarcelona

التشكيل المتوقع لبرشلونة

ويغيب عن الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم، كل من؛ رونالد أراوخو وبيدري، بسبب الإصابة، حيث فضل المدير الفني تشافي هيرنانديز عدم المخاطر بمشاركتهما في التدريبات الجماعية؛ مع ضمان التتويج بلقب الدوري الإسباني.

تشافي هيرنانديز
تشافي – المصدر @FCBarcelona

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن التشكيلة المتوقعة للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مباراة اليوم، حيث سيدفع تشافي هيرنانديز بالقوة الضاربة منذ البداية، لضمان مواصلة الانتصارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الكتالوني مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، كوندي، كريستينسن، بالدي، دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، كيسي، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي وتوريس.

نادي برشلونة
لاعبو فريق برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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