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في الجولة الـ27 من دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.

وستبدأ المباراة، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، كما تنقل المباراة عبر قنوات SSC.

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الهلال والاتحاد

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد كنو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، أندري كاريلو، عبدالله عطيف، إيجالو”.

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أما تشكيل نادي الاتحاد المتوقع فسيكون مكونًا من: “مارسيلو جروهي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، عوض الناشري، عبدالرحمن العبود، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو”.

مباراة الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الاتحاد يسعى للفوز

ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال والثأر من خسارته ضد الأزرق في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 أبريل الماضي، بينما يرغب الهلال في الفوز والاقتراب من نادي الشباب صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، قررت نقل مباراة الهلال ضد الاتحاد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الملز وذلك بقرار صُدر يوم الخميس الماضي.

 

 

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