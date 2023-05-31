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يجمع بين روما وإشبيلية

التشكيل المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي 2023

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
التشكيل المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي 2023
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة روما وإشبيلية ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي 2023 المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تُقام مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة المجرية بودابست.

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وتأهل روما إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد مشوار صعب، حيث اصطدم بالعديد من الفرق القوية ومنها؛ سالزبورغ، ريال سوسيداد وباير ليفركوزن، ويطمح الفوز باللقب؛ لضمان المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

نهائي الدوري الأوروبي 2023
نهائي البطولة – المصدر @EuropaLeague

على الجانب الآخر، قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية مستوى مميزًا في البطولة، ونجح في الإطاحة بالعديد من الأندية الصعبة، وأبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وحصد اللقب.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما النهائي الأول له في هذه البطولة، فيما يُعد إشبيلية الإسباني صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب برصيد 6 مرات.

روما
لاعبو روما – المصدر @OfficialASRoma

التشكيل المتوقع للمباراة

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيل المتوقع لروما، وجاء كالتالي؛ روي باتريسيو، روجير إيبانيز، كريس سمولينج، جيانلوكا مانشيني، ليوناردو سبينازولا، نيمانيا ماتيتش، برايان كريستانتي، زكي سيليك، لورينزو بيليجريني، باولو ديبالا وتامي أبراهام.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، أليكس تيليس، نيمانيا جوديل، لويك بادي، خيسوس نافاس، إيفان راكيتيتش، فيرناندو، بريان جيل، أوليفير توريس، لوكاس أوكامبوس، ويوسف النصيري.

إشبيلية
لاعبو إشبيلية – المصدر @SevillaFC_ARA

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