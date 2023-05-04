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شهدت منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، المغربي كريم البركاوي ليخطف نجومية الجولة.
وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ومنحت كريم البركاوي أعلى تقييم بـ8.9 درجات بعد تألقه وتسجيله لهاتريك في شباك الباطن.
وحصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ25، بـ8.5 درجات، حيث تألق رغم الخسارة ضد التعاون، بالتساوي مع لاعب الخليج، البرازيلي موراتو.
وجاء فهد الرشيدي في المركز الرابع بتقييم 8.4 درجات، بعدما أحرز ثنائية، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات وتجاوز عقبة الاتحاد بنتيجة 2\1.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى التعاون، راغد النجار، وفي الدفاع، إياغو سانتوس “الشباب”، فاروق شافعي “ضمك”، وألفا سيميدو “الطائي”.
ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ كريم البركاوي “الرائد”، كورونادو “الاتحاد”، موراتو “الخليج”، كريستيان جوانكا “الشباب”، فهد الرشيدي “التعاون”، صالح العمري “أبها” وأوديون إيغالو “الهلال”.