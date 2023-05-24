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ضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك

التشهير بمنشأة لبيعها منتجات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
التشهير بمنشأة لبيعها منتجات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات
المواطن - فريق التحرير

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شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تجارية وممثلها بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة حيازة وعرض وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

منتجات غير مطابقة

وكشفت الوزارة أنها ضبطت لدى المنشأة الواقعة بمحافظة خميس مشيط أكياس بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس نظرًا لعدم تثبيت شعار (قابل للتحلل) على المنتج وفقًا للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

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تفاصيل الحكم

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بعسير متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

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