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زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 8.1%

التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته عند 2.7%

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته عند 2.7%
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى نحو 2.7% خلال شهر أبريل 2023، مقارنة بنسبة 2.3% في أبريل 2022.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1% وأسعار الأغذية بنسبة 1%.

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وأوضحت أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4% في أبريل 2023، مقارنة بشهر مارس 2023، نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%.

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وسجلت الإيجارات ارتفاعات بنسبة 9.6%، متأثرة بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 22.2%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1% نتيجة ارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 10.9%، والنقل بنسبة 1.1% والمطاعم والفنادق بنسبة 6.2%، وقسم التعليم بنسبة 3% والترفيه 3.1%.

وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.3%، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 2.8%، وكذلك انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.1%.

وكشف البيانات عن ارتفاع المؤشر الرئيسي لأسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال أبريل 2023، بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 3.4%، وكذلك أسعار السلع القابلة للنقل بنسبة 0.8% والخامات والمعادن بنسبة 0.7%.

وتراجعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.5%، وكذلك المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بنسبة 1.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.3%.

 

 

 

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