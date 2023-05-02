التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الخليج والاتفاق

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انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د23' الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق محمد الكويكبي
الخليج 0 × 1 الاتفاق #الخليج_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/OyViO9wokaقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023
وكان فارس الدهناء سجل الهدف الأول عبر اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة الـ24، ثم نجح الخليج وأدرك التعادل عبر اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقة الـ35 من ركلة جزاء.
هدددددف!⚽
د33' هدف التعادل لـ الخليج عن طريق سوكول
الخليج 1 × 1 الاتفاق #الخليج_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/MzODsYTADL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023