التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الخليج والاتفاق

انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان فارس الدهناء سجل الهدف الأول عبر اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة الـ24، ثم نجح الخليج وأدرك التعادل عبر اللاعب الألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقة الـ35 من ركلة جزاء.