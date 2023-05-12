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في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

التعادل الإيجابي يحسم مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
التعادل الإيجابي يحسم مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية الإسباني، التي أُقيمت مساء أمس الخميس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان إشبيلية نجح في الدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول في إحراز الهدف الأول عبر المغربي يوسف النصيري بعد تمريرة رائعة من اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

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يوفنتوس ضد إشبيلية

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب فريدريكو جاتي من إحراز الهدف الأول لنادي يوفنتوس من ضربة رأسية.

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يوفنتوس ضد إشبيلية

وستقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الخميس المقبل في دور نصف النهائي من اليورباليج.

وكانت مباراة اليوفي ضد إشبيلية أُقيمت أمس الخميس على ملعب أليانز ستاديوم معقل اليوفي في مدينة تورينو الإيطالية.

يوفنتوس ضد إشبيلية

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