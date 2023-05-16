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التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين النصر والطائي

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين النصر والطائي
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والطائي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي أصفر الرياض عبر كل من البرازيلي تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان تركي الضبعان رئيس الطائي، أثار الجدل قبل مواجهة أصفر الرياض، حيث قال في إحدى المساحات في موقع “تويتر”: “سبق لنا وأن حركنا بوصلة الدوري منذ قديم الزمان، بنغير بوصلة الدوري بكل موسم”.

وتابع: “نادي النصر عنده صيد ثمين اسمه كريستيانو رونالدو، راح نجعل جمهور النصر يدفع ثمن التذكرة ويكون عالي طالما عندهم رونالدو”.

 

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