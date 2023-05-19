التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم ينجح أزرق الرياض في اختراق دفاعات فريق ضمك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال بلا أهداف بين الفريقين.

وجاء تشكيل ضمك مكونًا من: “مصطفى زغبة في حراسة المرمى، عبدالقادر بدران، حسن الشمراني، فاروق شافعي، ضاري العنزي، عبدالله الهوساوي، أنتوليتش، منصور حمزي، بدر منشي، هلال سوداني، عبدالعزيز الشهراني”.

أما تشكيل نادي الهلال فجاء مكونًا من: “حبيب الوطيان في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، جانج هيون سو، محمد البريك، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا، عبدالله الحمدان، أوديون إيجالو”.