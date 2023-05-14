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في دوري أبطال إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وبدأ نادي صن داونز المباراة ضاغطًا بكل قوة وسجل هدفًا ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، مما منح الفرصة لفريق الوداد لبحث العودة في المباراة وتسجيل الهدف الأول.

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وعند حلول الدقيقة الـ43 قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب نيو مايما بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي فريق الوداد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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الوداد الرياضي ضد صن داونز

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي كما هو، بجانب طرد لاعب آخر من صن داونز وهو مارسيلو أليندي في الدقيقة الـ92 بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الوداد.

وانتهت مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز بالتعادل السلبي، ليتم حسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة العودة.

الوداد الرياضي ضد صن داونز - 2

موعد مباراة العودة

وتُقام مباراة العودة عصر السبت المقبل في جنوب إفريقيا على ملعب ” لوفتوس فيرسفيلد”.

وسيواجه المتأهل من الفريقين، المتأهل من مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي هزم الترجي بثلاثية دون رد أول أمس الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في مباراة أُقيمت على ملعب حمادي العقربي في تونس، حيث سجل لـ الأهلي كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدفين والمصري محمود عبد المنعم ” كهربا” هدفًا.

وبسبب الخسارة بثلاثية، فإن المدرب التونسي نبيل معلول قرر التقدم باستقالته من تدريب نادي الترجي قبل مباراة العودة التي تُقام يوم الجمعة القادمة في القاهرة.

وكان الوداد حقق آخر ألقابه في دوري أبطال إفريقيا في عام 2022 على حساب الأهلي المصري، بينما حقق فريق صن داونز لقبه الوحيد في عام 2016 على حساب نادي الزمالك المصري.

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