التعادل يحرم بوروسيا دورتموند من التتويج بـ الدوري الألماني

خسر فريق بوروسيا دورتموند الفرصة في التتويج بـ الدوري الألماني موسم 2022/2023، وذلك بعد التعادل مع فريق ماينز بنتيجة 2-2 عصر اليوم.

وكان فريق ماينز نجح في تسجيل هدفين عبر كل من أندرياس أولسن وكريم أونيسو في الدقيقتين الـ15 والـ24.

بوروسيا دورتموند يتعادل

وفي الشوط الثاني، دخل فريق دورتموند المباراة محاولًا إحراز 3 أهداف لحصد النقاط الـ3 والفوز بلقب الدوري الألماني، لكن دورتموند لم ينجح إلا في إحراز هدفين عبر كل من البرتغالي رفائيل جويريرو و الألماني نيكلاس شوله في الدقيقتين الـ 70 والـ95.

وبعد التعادل، أصبح رصيد دورتموند 71 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد بايرن ميونخ المتصدر، لكن فارق الأهداف لصالح البايرن حيث تُوج الأخير بلقب الدوري الألماني.

أما فريق ماينز فأصبح رصيده 46 نقطة في المركز التاسع.