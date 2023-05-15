التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والتعاون

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج والتعاون، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وانطلقت مواجهة الخليج والتعاون المقامة على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو الفريقين بقوة منذ الدقائق الأولى، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن دون جدوى.
وظهر الفريقان بشكل متماسك دفاعيًّا، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج سلبيًّا ضد التعاون.
ومن المتوقع أن تبدأ أحداث الشوط الثاني من مباراة الخليج والتعاون بشكل ضاغط، حيث يطمح أصحاب الأرض في حصد الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.