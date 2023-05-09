التعادل يحسم الشوط الأول في ديربي التعاون والرائد

حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة ديربي القصيم بين التعاون والرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس بالهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ44، ثم تعادل اللاعب الإسباني ألفارو ميدران بالهدف الأول لفريق التعاون بكعب القدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.