التعادل يحسم الشوط الأول في ديربي التعاون والرائد

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حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة ديربي القصيم بين التعاون والرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د45+1' هدف التعادل لـ التعاون عن طريق الفارو ميدران
التعاون 1 × 1 الرائد#التعاون_الرائد | #SSC pic.twitter.com/IYERnSTeZZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 9, 2023
وتقدم اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس بالهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ44، ثم تعادل اللاعب الإسباني ألفارو ميدران بالهدف الأول لفريق التعاون بكعب القدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
هدددددف!⚽
د44' الهدف الأول لـ الرائد عن طريق تفاريس
التعاون 0 × 1 الرائد#التعاون_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Ju2QcuKrWb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 9, 2023