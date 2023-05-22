التعادل يحسم مباراة الفيحاء والرائد

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء والرائد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الرائد

وبدأت مباراة الفيحاء والرائد التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، أملًا في التسجيل مبكرًا، وظهر الفريق الريداوي بشكل أفضل، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 24.

ونجح جوكوفيتش في تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتفض لاعبو الفريق الفيحاوي لتعديل النتيجة، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الرائد بهدف دون رد.

تعادل الفيحاء والرائد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل أفضل، حيث ضغط بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز.

وتمكن ميلان من تسجيل هدف التعادل برأسية مميزة عند الدقيقة 80، واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث مباراة الفيحاء والرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرائد إلى 33 نقطة في المركز التاسع.