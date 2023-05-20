التعادل يحسم مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي أُقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وكان اللاعب الإنجليزي جاكوب رامزي أحرز الهدف الأول لنادي أستون فيلا في الدقيقة الـ28 مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي ليفربول.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ55، سجل ليفربول هدفًا عبر الهولندي كودي جاكبو ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
وقاتل ليفربول لينجح اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ90، بعد تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح.
وانتهت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بالتعادل 1-1، ليصبح رصيد ليفربول 66 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، أما أستون فيلا فأصبح رصيده 58 نقطة في المركز السابع.
وكانت مباراة ليفربول وأستون فيلا، أقيمت على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.
وانتهت حتى الآن مباريات اليوم بخسارة توتنهام ضد برينتفورد بثلاثية لهدف، وتعادل فولهام مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وتعادل إيفرتون مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، بينما خسر بورنموث أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتقام حاليًا مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست.