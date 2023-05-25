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في الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي، مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون وذلك في الجولة الـ32 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

فوز ثمين لـ مانشستر سيتي

وكان اللاعب الإنجليزي فيل فودين، أحرز الهدف الأول لفريق مان سيتي في الدقيقة الـ26، ثم نجح بعدها اللاعب جوليو إنشيزو في إحراز هدف التعادل لنادي برايتون في الدقيقة الـ38.

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برايتون ضد مان سيتي - مانشستر سيتي

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وفي الشوط الثاني، ظل التعادل حاضرًا بين الفريقين ليصبح رصيد السيتي 89 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد برايتون 62 نقطة في المركز السادس.

برايتون ضد مان سيتي - مانشستر سيتي - فيل فودين

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