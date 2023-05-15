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عن العام الماضي 2022

التعاونية للتأمين توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ مساءً
التعاونية للتأمين توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

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دعا مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة يوم الأربعاء 7 يونيو المقبل.

توصية بتوزيع الأرباح

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، أن جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن التصويت على توصية من مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن العام الماضي بإجمالي 125 مليون ريال.

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أحقية توزيع الأسهم

وأضافت الشركة أن الأحقية في التوزيع تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية “مركز إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للشركة والمرسل إلى” تداول السعودية”، التصويت على صرف مكافأة بقيمة 5.28 مليون ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.

كما سيتم التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابهم.

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