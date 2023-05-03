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خلال مواجهاته ضد الاتحاد بالدوري

التعاون يبحث عن فوز غائب من 4 مواسم

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
التعاون يبحث عن فوز غائب من 4 مواسم
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحسين نتائجه أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

التعاون ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتحاد عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وقبل لقاء اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل سكري القصيم المركز السادس برصيد 37 نقطة.

الاتحاد ضد الشباب
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

التعاون يستهدف الفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن تحقيق فوز غائب أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ 4 مواسم، حيث يعود الانتصار الأخير إلى مباراة الدور الأول في الدوري موسم 2018\ 2019، على ملعبه في بريدة، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 5\3.

ولعب الفريقان بعد ذلك 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

الاتحاد ضد التعاون - التعاون والاتحاد
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

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