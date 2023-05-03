التعاون يبحث عن فوز غائب من 4 مواسم

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحسين نتائجه أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

التعاون ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتحاد عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل سكري القصيم المركز السادس برصيد 37 نقطة.

التعاون يستهدف الفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن تحقيق فوز غائب أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ 4 مواسم، حيث يعود الانتصار الأخير إلى مباراة الدور الأول في الدوري موسم 2018\ 2019، على ملعبه في بريدة، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 5\3.

ولعب الفريقان بعد ذلك 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.