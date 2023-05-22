التعاون يتجاوز الطائي بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الطائي، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتحقيق سكري القصيم لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

الرشيدي يسجل التقدم

وبدأت مباراة التعاون ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بقوة وأهدر العديد من الفرص.

ونجح سكري القصيم في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الدقيقة 28 عن طريق تسديدة من فهد الرشيدي من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة وسط تشجيع كبير من الجماهير.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بهدف نظيف.

فوز التعاون ضد الطائي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح محمد حزران في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، لتشتعل المباراة، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وسط تألق كبير من الدفاع.

وتمكن لياندر تاوامبا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 73، واستمرت المحاولات من الفريقين، دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بنتيجة 2/ 1.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 34 نقطة في المركز الثامن.