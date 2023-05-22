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ضمن منافسات الجولة الـ28

التعاون يتجاوز الطائي بثنائية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
التعاون يتجاوز الطائي بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الطائي، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتحقيق سكري القصيم لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

الرشيدي يسجل التقدم

وبدأت مباراة التعاون ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بقوة وأهدر العديد من الفرص.

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التعاون ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح سكري القصيم في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الدقيقة 28 عن طريق تسديدة من فهد الرشيدي من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة وسط تشجيع كبير من الجماهير.

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واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بهدف نظيف.

نجم التعاون فهد الرشيدي
الرشيدي – المصدر @SPL

فوز التعاون ضد الطائي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح محمد حزران في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، لتشتعل المباراة، حيث ضغط سكري القصيم بقوة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وسط تألق كبير من الدفاع.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

وتمكن لياندر تاوامبا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 73، واستمرت المحاولات من الفريقين، دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بنتيجة 2/ 1.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 34 نقطة في المركز الثامن.

تاوامبا
تاوامبا – المصدر spl

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