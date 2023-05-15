التعاون يتجاوز الفتح بثنائية تاوامبا وكاكو

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بفوز سكري القصيم بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الخليج ضد التعاون التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو الفريقين بقوة منذ الدقائق الأولى، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن دون جدوى.

وظهر الفريقان بشكل متماسك دفاعيًّا، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج سلبيًّا ضد التعاون.

فوز التعاون

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط سكري القصيم بقوة، وظهر بشكل مميز هجوميًّا، قبل أن ينجح الكاميروني لياندر تاوامبا في هز الشباك عند الدقيقة 60، يفرض سيطرته على اللعب.

وتمكن الباراغوياني كاكو من تسجيل الهدف الثاني من هجمة سريعة عند الدقيقة 67، وواصل ضغطه قبل أن يحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 78، وسددها تاوامبا، إلا أن حارس المرمى مروان الحيدري تصدى لها.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الخليج بثنائية نظيفة.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند 24 نقطة في المركز الـ14.