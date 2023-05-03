التعاون يتفوق على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب فهد الرشيدي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.