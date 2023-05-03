التعاون يتفوق على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د16' الهدف الأول للتعاون عن طريق فهد الرشيديقد يهمّك أيضاً
التعاون 1 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/nmMr3PnAt1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
ونجح اللاعب فهد الرشيدي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.