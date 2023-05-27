التعاون يتقدم على الشباب بهدف بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح المحترف الكاميروني ليندر تاوامبا في إحراز الهدف الوحيد لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ35.

وفي حال خسر الليث أمام التعاون وفاز الهلال على أبها، فسوف يصعد الهلال للمركز الثالث في جدول الترتيب ويتراجع الليث إلى المركز الرابع.