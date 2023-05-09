Icon

السجون تدشن نظام منجز للتعاملات الإلكترونية Icon تصويبة فينسيوس جونيور تمنح REAL MADRID التفوق أمام مان سيتي بالشوط الأول Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم Icon 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية Icon لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي Icon الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان Icon مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء Icon حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري Icon وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على الرائد

التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، ديربي القصيم، وذلك بعد الفوز على الرائد بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ التعاون

وتقدم اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس بالهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ44، ثم تعادل اللاعب الإسباني ألفارو ميدران بالهدف الأول لفريق سكري القصيم بكعب القدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

الرائد والتعاون

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الباراجوياني أليخاندرو روميرو “كاكو” في إحراز الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الـ84 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد سكري القصيم 43 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز الـ11.

الرائد والتعاون

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم