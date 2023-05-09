التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية

حسم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، ديربي القصيم، وذلك بعد الفوز على الرائد بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ التعاون

وتقدم اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس بالهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ44، ثم تعادل اللاعب الإسباني ألفارو ميدران بالهدف الأول لفريق سكري القصيم بكعب القدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الباراجوياني أليخاندرو روميرو “كاكو” في إحراز الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الـ84 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد سكري القصيم 43 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز الـ11.