التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الاتحاد اليوم.

التعاون يسعى للفوز

ويلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

ويعيش سكري القصيم فترة من تذبذب النتائج، حيث إنه لم ينجح في تحقيق الفوز بدوري روشن السعودي، منذ انتصاره بنتيجة 2\1 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قبل شهرين ضمن منافسات الجولة الـ19.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 5 مباريات بعد ذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وخسر أمام الهلال برباعية دون رد، وضد العدالة بهدفين مقابل هدف، وتعادل بنتيجة 1\1 مع كل من؛ الوحدة، أبها والاتفاق.

الفريقان بدوري روشن

وقبل لقاء اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل سكري القصيم المركز السادس برصيد 37 نقطة.