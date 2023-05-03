Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية Icon مروجو الحشيش والقات في قبضة الأمن Icon وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر Icon التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات Icon جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تنظم برنامج تيدكس الأحد المقبل Icon رومانو: ليونيل ميسي أبلغ سان جيرمان برحيله Icon وزير الإعلام يكرم مصور لقطة المجندة السعودية والطفل Icon الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر Icon الخارجية السعودية تثمن إعفاء المواطنين من تأشيرة سنغافورة Icon 3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الاتحاد اليوم.

التعاون يسعى للفوز

ويلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
شركة بوبا توزع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين

شركة بوبا توزع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين

وظائف بجامعة الأميرة نورة بنظام التعاقد

وظائف بجامعة الأميرة نورة بنظام التعاقد

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويعيش سكري القصيم فترة من تذبذب النتائج، حيث إنه لم ينجح في تحقيق الفوز بدوري روشن السعودي، منذ انتصاره بنتيجة 2\1 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قبل شهرين ضمن منافسات الجولة الـ19.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 5 مباريات بعد ذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وخسر أمام الهلال برباعية دون رد، وضد العدالة بهدفين مقابل هدف، وتعادل بنتيجة 1\1 مع كل من؛ الوحدة، أبها والاتفاق.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل لقاء اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل سكري القصيم المركز السادس برصيد 37 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم