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التعاون يفقد خدمات فهد الرشيدي والعمري في مواجهة الشباب

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
التعاون يفقد خدمات فهد الرشيدي والعمري في مواجهة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي التعاون قبل قليل عن غياب لاعبيه فهد الرشيدي وحسن العمري عن مباراة الشباب التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

غياب فهد الرشيدي

وذكر الحساب الرسمي لفريق التعاون عبر “تويتر” أن الرشيدي سيغيب عن مواجهة الشباب بسبب تعرضه لـ آلام في الفخذ.

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أما اللاعب حسن العمري فيغيب عن مواجهة الشباب بسبب تعرضه لالتهابات في الركبة.

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مباراة التعاون والشباب

وجاء تشكيل التعاون مكونًا من: ” مايلسون، عبدالملك العييري، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد، أشرف المهديوي، فلافيو سيلفا، ألفارو ميدران، كاكو، سعد الناصر، تاوامبا”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، حسين الصبياني، كريتشوفياك، حسين القحطاني، جوانكا، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، سانتي مينا”.

 

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