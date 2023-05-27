التعاون يفقد خدمات فهد الرشيدي والعمري في مواجهة الشباب

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أعلن نادي التعاون قبل قليل عن غياب لاعبيه فهد الرشيدي وحسن العمري عن مباراة الشباب التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وذكر الحساب الرسمي لفريق التعاون عبر “تويتر” أن الرشيدي سيغيب عن مواجهة الشباب بسبب تعرضه لـ آلام في الفخذ.
أما اللاعب حسن العمري فيغيب عن مواجهة الشباب بسبب تعرضه لالتهابات في الركبة.
وجاء تشكيل التعاون مكونًا من: ” مايلسون، عبدالملك العييري، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد، أشرف المهديوي، فلافيو سيلفا، ألفارو ميدران، كاكو، سعد الناصر، تاوامبا”.
أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، حسين الصبياني، كريتشوفياك، حسين القحطاني، جوانكا، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، سانتي مينا”.