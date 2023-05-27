التعاون يقسو على الشباب بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، فوزًا كبيرًا على مضيفه الشباب بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.

ونجح المحترف الكاميروني ليندر تاوامبا في إحراز الهدف الوحيد لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول.

فوز ثمين لـ سكري القصيم

وفي الشوط الثاني، تمكن سكري القصيم من إضافة هدفين عبر كل من سعد الناصر وفلافيو دا سيلفا في الدقيقتين الـ52 والـ59.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 52 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الرابع.