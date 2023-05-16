التحقيق في سقوط طالبة الشرقية من الدور الثاني

أكدت وزارة التعليم استقرار حالة الطالبة التي سقطت من الدور الثاني في مدرسة ابتدائية بقرية العليا في المنطقة الشرقية، وفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.

الحالة مستقرة

ونُقلت الطالبة مباشرة من مستشفى قرية العليا العام إلى مستشفى القطيف المركزي، ولا تزال تحت العناية الطبية اللازمة.

تلقي العلاج اللازم

من جهته، قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إنه جرى نقل الطالبة التي تدرس بالابتدائية الثانية بمكتب تعليم القرية العليا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة، وجاري التحقيق في الواقعة، ومعرفة تفاصيلها وأسبابها من خلال جهة الاختصاص.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت طالبة إلى المستشفى في حالة خطرة بعد سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة ابتدائية في قرية العليا بالمنطقة الشرقية.

وبحسب الزميلة صحيفة اليوم فقد تم العثور على الطفلة ملقاة على الأرض وسط دمائها وهي في حالة إغماء.

ونقلت اليوم عن والد الطالبة القول إنهم بحثوا عنها بعد خروج الطالبات من المدرسة، وتم العثور عليها من قبل حارس المدرسة في الساحة الخلفية للمدرسة في حالة إغماء.