التعليم تعلن مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي

كشف المختص التربوي عماد الشريف، أن وزارة التعليم أعلنت مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

ونشر الشريف على حسابه بموقع “تويتر”، الجدول الزمني لمتابعة المتبقي من أعمال النقل، حيث يتم فتح النظام لإدخال الرغبات للنقل الداخلي من غد الأربعاء الموافق 11/11/1444 حتى 16/11/1444.

إعلان النتيجة

وبشأن إعلان نتيجة النقل الداخلي، فتتم في الفترة من 29/11 حتى 4/12/1444، وستكون فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

وسيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض، وستكون المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.

https://twitter.com/3madAlshareef/status/1663501649661362176/photo/1