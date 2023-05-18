Icon

32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة Icon فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة Icon ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف Icon لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية Icon الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72% Icon والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما Icon إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن Icon حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجاوزت نسبة من شملهم أكثر من 45%

التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72%

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التعليم اليوم نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ، التي اعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على النقل الخارجي.

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.
واعتمدت إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية تعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة بعد 40 يومًا

السعودية تعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة بعد 40 يومًا

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

قد يهمّك أيضاً
التعاونية للتأمين توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

التعاونية للتأمين توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام

اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام

كما أكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل على عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية