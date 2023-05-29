التعليم عن بعد غدًا في مدارس عسير ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل

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أعلنَت إدارات التعليم بعسير ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل عسير، تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.