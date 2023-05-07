التعليم عن بعد غدًا في مدارس محايل عسير

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب حالة الطقس المتوقعة بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المنطقة.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس تعليم محايل عسير؛ تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين الموافق 18/ 10/ 1444هـ.

الطقس المتوقع

كشف المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، حالة الطقس المتوقعة، محذرًا من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع فرصة هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة عبر موقع تويتر: بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية.