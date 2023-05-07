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الدوام عبر منصة مدرستي

التعليم عن بعد غدًا في مدارس محايل عسير

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
التعليم عن بعد غدًا في مدارس محايل عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب حالة الطقس المتوقعة بشأن الحالة المطيرة التي تشهدها المنطقة.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس تعليم محايل عسير؛ تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين الموافق 18/ 10/ 1444هـ.

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الطقس المتوقع

كشف المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، حالة الطقس المتوقعة، محذرًا من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع فرصة هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة عبر موقع تويتر: بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار رعدية

ولفت المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، كما يكون الطقس رطبًا في الليل والصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.

تقلبات جوية

وفي وقت سابق، دعا المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وسيمتد التأثير إلى مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل المجمعة والزلفي وثادق وشقراء والغاط وعفيف والدوادمي ووادي الدواسر والسليل، وسيمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم والشرقية.

 

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