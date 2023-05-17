التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار

قررت إدارة تعليم نجران، تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ لسلامة الجميع؛ بسبب الحالة الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي عبر موقع تويتر: تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وتشهد المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، ويرافقها أمطار رعدية، وعواصف، فيما لفت خبراء الطقس والأرصاد، إلى أنها الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ دخول موسم الشتاء.

وفي وقت سابق، أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار البروق إلى استمرار تكاثر السُّحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من نجران ومُرتفعات عسير، وأجزائها الشرقية مُرفقة بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وفق ما أعلن طقس العرب.