Icon

تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام Icon حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم Icon البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
6 خطوات للتسجيل في المعاش

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من 18 سنة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من 18 سنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من 18 سنة.

سن التسجيل

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: هل عمر 18 يقبل الضمان؟

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق

انهيار جسر مشاة يخلف 27 مُصابًا في فنلندا

انهيار جسر مشاة يخلف 27 مُصابًا في فنلندا

بدوره، رد حساب العناية بالمستفيدين التابع الوزارة على السائل، حيث قال: يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية، وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
حالة غضب بعد إعلان ماسك أكبر عملية تطهير لحسابات تويتر

حالة غضب بعد إعلان ماسك أكبر عملية تطهير لحسابات تويتر

سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى

سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى

الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • إنشاء حساب جديد.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
  • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • التأكيد على البيانات المدخلة.
  • تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم