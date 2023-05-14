أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من 18 سنة.

سن التسجيل

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: هل عمر 18 يقبل الضمان؟

بدوره، رد حساب العناية بالمستفيدين التابع الوزارة على السائل، حيث قال: يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية، وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: